Preclasicii Marilor Maestri

Un eveniment iesit din comun, care mi-a revelat o realitate artistica necunscuta, a fost licitatia “Old Masters” de la Christie’s, unde am putut vedea 64 + 154 loturi, licitate in doua parti, majoritatea tablouri, dar si sculpturi, realizate de artisti pe care nu i-am mai intalnit, din secolele 14, 15 sau 16, care anticipeaza Renasterea, Barocul si Clasicismul, pionierii acestor mari miscari ale istoriei artei. Cand spui Old Masters, te gansdesti la artisti ca Leonardo, Raphael, Botticelli, Tintoretto, la Renasterea italiana, in general, dar si la Varsta de Aur olandeza sau flamanda, la barochisti ca Rubens,... citeste mai mult