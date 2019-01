Precizari ANPC referitoare la stabilirea nivelului de trai rezonabil

Avand in vedere interesul manifestat in spatiul public privind procedura insolventei prsoanelor fizice, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) face o serie de precizari referitoare la „Criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil”, reglementare intrata recent în vigoare, odata cu publicarea sa in Monitorul Oficial.



Astfel, pornind de la scopul legii insolventei persoanelor fizice, si anume acela de a se institui o procedura pentru asigurarea redresarii situatiei financiare a debitorului, persoana fizica de buna-credinta, prin acoperirea intr-o masura cat mai...

