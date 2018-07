Precipitatiile inregistrate in ultimele zile in judetul Vaslui au produs pagube in mai multe localitãti din mediul rural, cele mai insemnate fiind inregistrate in comunele Pogana si Epureni. Astfel, la Pogana, patru locuinte din satul Bogesti au fost inundate, iar autoritãtile locale au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din case, nefiind nevoie de evacuarea proprietarilor. La Mãscurei a fost avariat un pod, insã satul nu a rãmas izolat, existand o rutã ocolitoare. De asemenea, peste 2 km de drum pietruit au fost avariati de furia apelor. La Epureni, ploile au produs pagube si mai mari. Un pod din satul Bursuci a fost avariat, iar... citeste mai mult