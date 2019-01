Capitala se află, începând de joi dimineaţa până vineri seară, sub o prognoză meteo specială care vizează precipitaţii predominant sub formă de ninsoare.

Informare de ninsoare / FOTO: stiriletvr Potrivit estimărilor meteo publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), începând din dimineaţa de 10 ianuarie şi până vineri, la ora 8:00, se vor semnala precipitaţii mai ales seara şi noaptea, acestea fiind în general sub formă de ninsoare, însă există probabilitatea ca trecător să se semnaleze şi lapoviţă sau ploaie, ceea ce va determina apariţia poleiului.

În primele ore ale zilei de vineri, 11 ianuarie, grosimea stratului...

