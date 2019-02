Două dimineţi la rând săptămâna trecută ne-am trezit cu ştirile care anunţau zeci de morţi şi sute de răniţi. „Ionescu was marked safe during the Nice attack“, „Popescu was marked safe during the coup in Istanbul“. Rudele şi cunoscuţii sunt în...

Adevarul, 18 Iulie 2016