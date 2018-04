Prea putini salariati, prea multe accidente mortale!

Desi judetul Vaslui are un numãr mic de salariati, numãrul accidentelor de muncã se mentine la un nivel ridicat. Inspectia Muncii atrage atentia cã la o medie anualã de patru accidente mortale, fenomenul este destul de grav. Vina pentru evenimentele nefericite o poartã depotrivã angajatorii si angajatii, care ignorã un set minim de mãsuri în ceea ce priveste securitatea si sãnãtatea în muncã.

Costel Harja, inspector in cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui, a spus cã in 2016 au fost inregistrate 26 de accidente de muncã, soldate cu patru decese, 20 cu incapacitate temporarã de muncã iar douã cu invaliditate. Anul trecut, au fost inregistrate 18 accidente,... citeste mai mult