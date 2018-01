Prapastia comerciala a Romaniei se adanceste la 11,344 miliarde de euro Intre lunile ianuarie-noiembrie 2017, deficitul balantei comerciale a Romaniei a crescut cu 2,569 miliarde de euro, in comparatie cu aceeasi perioada de timp din 2016, ajungand la 11,344 miliarde de euro.

Potrivit Institutului National de Statistica, exporturile au insumat 58,146 miliarde de euro (plus 9,5%), iar importurile 69,491 miliarde euro (plus 12,3%). De asemenea, in noiembrie 2017, exporturile au insumat 5,785 miliarde de euro, iar importurile 6,908 miliarde, rezultand un deficit de 1,122 miliarde de euro. Astfel, in comparatie cu noiembrie 2016,... citeste mai mult