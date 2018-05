Accidentul a avut loc in localitatea Loloiasca. Un TIR a lovit un autobuz in care se aflau 40 de persoane. Sapte dintre acestea au fost grav ranite si transportate de urgenta la spital.

In momentul producerii accidentului, autobuzul stationa pentru a lua calatori si a fost lovit de un TIR.

In urma impactului, 7 din cele 40 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.

