Eugenia Grecu este mama unui adolescent de 16 ani, nevăzător, care este în clasa a X-a, la profiul Filologie – Franceză, în cadrul Colegiului Naţional Alexandru Ioan Cuza din Ploieşti. Încă din clasa a IX-a, mama şi-a însoţit fiul la şcoală.

“Sunt mama unui copil nevăzător în vârstă de 16 ani care începând cu clasa a treia este în învăţământul de masă... Pe parcursul clasei a IX-a am găsit înţelegere şi am putut să-l însoţesc la ore aşa cum am făcut-o pe toată perioada de când este în învăţămîntul de masă. Scopul prezenţei mele este de a lua notiţe pentru el, de a asculta predarea şi a-i putea explica acasă despre ce... citeste mai mult

