Praful lunar a modificat ADN-ul omului!

In urma rezultatelor unor ultime studii, oamenii de stiinta trag un semnal de alarma in legatura cu pericolul colonizarii satelitului natural al Pamantului, subliniind ca praful lunar este distrugator pentru om. In timpul unui experiment, el a distrus celulele vii si a modificat ADN-ul uman.



Inca din perioada misinilor Apollo, astronautii au acuzat, dupa revenirea la bordul navei, probleme de sanatate, in special o respiratie greoaie fara un motiv anume sau vedere incetosata. S-a dovedit ca o cauza a existat, totusi: praful lunar.

Ultime studii elaborate in acest sens au aratat ca particulele lui extrem de fine pot avea efecte negative considerabile asupra... citeste mai mult