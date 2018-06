Practicile durabile si sprijinirea micilor pescari - prioritatile Noilor fonduri europene pentru pescuit

In cadrul urmatorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisa Europeana propune un fond mai simplu si mai flexibil in valoare de 6,14 miliarde EUR pentru sprijinirea sectorului european al pescuitului si a economiei maritime. Noul Fond european pentru pescuit si afaceri maritime va continua sa ajute sectorul european al pescuitului sa adopte practici de pescuit mai durabile, punand accentul pe sprijinirea micilor pescari.

El va contribui, de asemenea, la valorificarea potentialului unei economii albastre durabile, in scopul asigurarii unui viitor mai prosper pentru comunitatile costiere. Acest fond va contribui, pentru prima data, la consolidarea... citeste mai mult