• Elian Grigoriu, medaliat cu bronz la europenele de Go de la Kiev • alte trei medalii au intrat în aprilie în contul brăilenilor



La ediţia din acest an a Campionatului European de Go rezervat juniorilor, de la Kiev, competiţie organizată de Federaţia Europeană de Go şi Federaţia Ucraineană de Go, clubul brăilean CS Atari a participat cu doi sportivi şi a cucerit o medalie de bronz, prin Elian Grigoriu (4 dan). Acesta a obţinut locul al treilea la acest turneu la care au luat startul 33 de practicanţi ai Go-ului din Europa. Dragoş Boldeanu s-a clasat pe locul al 8-lea, din 99 de sportivi care s-au aliniat la start. Ambii jucători au... citeste mai mult

acum 47 min. in Sport, Vizualizari: 16 , Sursa: Obiectiv Braila in