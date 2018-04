Miron Cozma s-a mai linistit. Fiul lui, Dan Cozma, a fost eliberat, aseara, dupa sapte ore de audieri. Va fi cercetat in stare de libertate, in dosarul in care este acuzat de evaziune fiscala cu marfa adusa din China. Celelalte noua persoane retinute...

A1, 25 Aprilie 2012