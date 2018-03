POLICITIANU’ DEVOTAT… Deputatul USR Mihai Botez si-a luat masinã micã. Nu stim dacã-i rosie, ca a vitezomanului Gicã, dar stim cã numerele de pe plãcuta de înmatriculare au o semnficatie specialã – VS 04 USR – , adicã contine initialele partidului Uniunea Salvati România. Mândru nevoie-mare de numerele alese, acesta le-a fãcut o pozã si le-a pus pe Facebook. “Mi-am cumpãrat masinã si am înmatriculat-o. Voiam numere cu USR si am obtinut. Doar patru luni a durat asteptarea, dar plãcutele le-am obtinut în aceeasi zi. Detalii despre epopee, într-o altã postare, acum doar mã bucur. VS 01 USR e a lui Nicusor Dan, sunt curios cine are 02 si... citeste mai mult