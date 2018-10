Poza zilei 18 octombrie 2018

Are și cinematograful nostru covor roșu. Spre deosebire de cel de la Cannes, are ceva în plus: niște cărămizi. Oricum, la câți bani s-au băgat acolo încă este o minune că mai există.

citeste mai mult

acum 40 min. in Locale, Vizualizari: 24 , Sursa: Botosaneanul in