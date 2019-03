Imaginea unei jucătoare de fotbal australian, care e pozată după ce loveşte mingea, a provocat o adevărată dezbatere în ţara de la antipozi. Tayla Harris, în vârstă de 21 de ani, este persoana prinsă în scandalul care a împărţit ţara în două.

Tayla Harris practică boxul şi fotbalul australian, iar săptămâna trecută a jucat pentru echipa sa, Carlton Football Club, împotriva celor de la Western Bulldogs, o partidă obişnuită la prima vedere, dar care a oferit un moment care a ajuns până la prim-ministrul Australiei, Scot Morrison.

Here’s a pic of me at work... think about this before your derogatory comments, animals. pic.twitter.com/68aBVVbTTj

— Tayla Harris... citeste mai mult

acum 19 min. in Sport, Sursa: Pro Sport