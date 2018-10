Compania a avut în 2017 o cifră de afaceri de peste 15 mil. lei, în condiţiile în care aceasta se axa atunci pe integrări de echipamente şi soluţii IT, şi nu pe furnizarea de soluţii de securitate şi servicii de IT.

Compania locală Power Net Con­sulting, specializată în furnizarea de soluţii de securitate IT, mizează pe afa­ceri de 10 milioane de lei anul acesta, dublu faţă de veniturile înregistrate în primele nouă luni, în condiţiile în care focusul său a fost pe implementarea de soluţii IT pentru...