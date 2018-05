Din 1 iunie, copii, tineri şi adulţi vor putea asista la “Poveşti sub stele” animate, clasice sau de acţiune. Pentru al doilea an consecutiv, doi tineri entuziasmaţi şi pasionaţi de film, Oana Enăşel şi Răzvan Teodorescu au decis să le propună băimărenilor o alternativă pentru serile de vară. Astfel, în fiecare zi de vineri, de la ora 21 sau 22, în funcţie de condiţiile meteo, la Teatrul de Vară din Baia Mare vor fi proiectate filme pentru toate gusturile. Avanpremiera “Poveştilor sub stele” a avut loc joi, 24 mai, la Colegiul de Arte. Într-o... citeste mai mult