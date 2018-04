Marina Gheorghe are 77 de ani, este din Bucureşti, iar bătrâneţea şi boala au adus-o într-un cămin de vârstnici din Craiova. Un sfert de veac a stat singură, după ce copilul i-a plecat în străinătate şi soţul i-a murit, iar acum are, în sfârşit, parte de compania după care a tânjit în toţi aceşti ani. Însă, nu mai are puterea de a se bucura pe deplin de acest lucru.

