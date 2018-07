Will se plimba pe Westminster Bridge din Londra, când o mașină l-a lovit din spate. Cristina mergea cu bicicleta pe podul Westminster când a auzit oameni strigând. Are pregătire medicală și s-a gândit că ar putea fi de ajutor.

Povestește că a ajuns la un tânăr întins pe carosabilul umed, cu un alt bărbat aplecat peste el.

„Este uimitor cum prietenia noastră a pornit din ceva atât de teribil. Noi doi nu ne-am fi întâlnit în mod obișnuit. Suntem de vârste diferite, avem profesii diferite și trăim și lucrăm în domenii diferite”, spune Will.

Un an mai târziu, cei doi sunt împreună. Will, are 25 de ani, iar Cristina, 34 de ani.

