”Am prins-o pe iubita mea în timp ce făcea sex cu tatăl meu. Am simțit că îmi fuge pământul de sub picioare, iar acum mi-a spus că e însărcinată”. Așa începe povestea unui britanic care a cerut sfatul psihologului The Sun. ”Eram împreuna de doi ani....

Antena 3, 19 Ianuarie 2016