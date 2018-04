Tânărul de 18 ani, care a murit în Munţii Făgăraş, şi-a dorit să cucerească Vârful Moldoveanu pe timp de iarnă în locul petrecerii de majorat. Promisiunea a făcut-o anul trecut, în luna decembrie, iar în expediţia în care şi-a găsit sfârşitul în urmă cu câteva zile era cu tatăl său şi cu un prieten.

„Deşi am plecat cu gândul de a urca pe Moldoveanu in locul unei petreceri de majorat, vremea s-a dovedit a fi foarte capricioasă, având parte de ploaie, lapoviţă, ninsoare și viscol din belşug. (…) Oricum, am încercat să răzbim prin toata zăpada şi prin ceaţă, în a doua zi însă ne-am oprit mai sus...