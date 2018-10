Școala Spalding Grammar, din Lincolnshire, Marea Britanie, le interzice elevilor să mai poarte genți sau rucsacuri. Motivul are legătură cu sănătatea, pentru că mulți elevi și studenți au avut probleme medicale din cauza genților și rucsacurilor prea grele.

Jacob Ford, un elev de 17 ani, a vrut să facă haz de necaz după ce șase profesori i-au spus că nu are voie să-și care rucsacul.

Sub formă de protest, Jacob a început să-și care cărțile într-un cuptor cu microunde, iar apoi într-un coș de rafie.

„Cred că formă lui de protest a fost pașnică. Cred în libertatea de exprimare și... citeste mai mult