„Fire încăpățânată, îndărătnică, dar voluntară", așa a rămas descris medicul Nicolae Minovici printre mediciniști. Într-atât de „voluntară”, încât, de dragul științei, s-a spânzurat de 12 ori în scop științific.

Nu până la capăt, căci altfel nu ar fi scos de sub tipar în 1904, "Studiu asupra spânzurării", singura lucrare de specialitate din România în domeniu.

„Prima oară când am încercat să-mi provoc moartea, zăceam în patul meu privind cerul”, este una dintre paginile de jurnal a „sinucigașului” Minovici. Atras de artă, inițial s-a înscris la Școala de Belle-Arte, cursuri pe care le-a urmat timp de un an. După 12... citeste mai mult

