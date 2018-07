Povestea Rosiei Montana - pretul aurului sau despre felul in care ne pregatim sa ne distrugem istoria Cum in ultimele zile spatiul destinat stirilor este ocupat de Campionatul mondial de fotbal, de turneul de la Wimbledon si de modificarile aduse legilor justitiei, o noutate intervenita in chestiunea Rosia Montana a trecut mai degraba neobservata.

Luni, 2 iulie, la Manama, in Bahrain, Comitetul pentru Patrimoniul Mondial a decis, in cadrul celei de-a 42-a sesiuni, amanarea inscrierii Rosiei Montana in Patrimoniul UNESCO.

