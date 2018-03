Cazul românului declarat mort, deși e viu, a ajuns și în presa străină. The New York Times spune povestea lui Reliu Constantin, bărbatul care nu a mai dat pe acasă de 20 ani.

„Familia nu a mai auzit nimic de el în tot acest timp, iar el nu mai trimitea bani acasă. Toate eforturile de a-l găsi în Turcia, unde plecase să caute de lucru, au fost fără rezultat. Sub aceste circumstanțe, a fost destul de firesc ca soția sa să ceară unui tribunal din România să-l declare mort. Un certificat de deces a fost eliberat în 2016. Singura problemă era că bărbatul... citeste mai mult