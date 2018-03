Povestea romancei de 30 de ani - un geniu al informaticii in SUA caruia a nu i se da nicio sansa in Romania Raluca Ada Popa este un geniu al informaticii recunoscut pe plan mondial, dar mai ales in Statele Unite. La doar 30 de ani, tanara originara din Sibiu are o cariera stralucita peste ocean, fiind un cercetator si un profesor extrem de apreciat la prestigioasa Universitate Berkeley. Din pacate, succesul nu l-a cunoscut acasa, unde nu i s-au oferit perspective de dezvoltare, ci odata cu mutarea in SUA dupa terminarea... citeste mai mult