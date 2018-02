Maria Mazilu, reprezentanta României în proba de skeleton la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, a atras atenţia tuturor la antrenamentele oficiale, de marţi şi miercuri, prin ineditul său echipament de concurs, mai exact cu casca şi cu skeletonul din dotare.

Ambele piese au un impact vizual deosebit, fiind personalizate cu desene realizate manual, în România. ”Pe cască am un vampir, cu tot arsenalul, colţi, ochi fioroşi şi evident culorile naţionale. Pe placa de jos a skeletonului am ales Lupul dacic, simbolul nostru, al românilor. Ambele sunt desenate manual, de un prieten. Eu doar am cumpărat doar culorile”, a declarat Maria Mazilu miercuri, la... citeste mai mult

