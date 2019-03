Asta este povestea veche a unui rege care a avut patru sotii. Prima lui sotie era cea care il iubea la nebunie si ii era alaturi constant. Dar el nici macar nu o baga in seama si nu observa cate sacrificii face pentru el. In tot acest timp, prima lui sotie vedea cum se poarta cu celelalte 3 si suferea in tacere.

A doua sotie a barbatului era mai rabdatoare, buna, de incredere si il ajuta mereu la greu. Barbatul era mandru de a treia lui sotie si ii placea sa o etaleze la bratul lui. Singura problema e ca barbatul se ferea ca nu cumva, intr-o buna zi, sa o piarda. Isi iubea mult si cea de-a patra sotie de care avea mare grija din toate... citeste mai mult

