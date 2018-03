Un profesor din Ghana le preda elevilor săi informatică fără să aibă vreun computer și astfel desenează totul pe tablă

Dascălul a pus pe contul său de Facebook poze din timpul orelor, iar acestea au devenit virale.

„Îmi iubesc foarte mult elevii, aşa că fac orice e nevoie pentru că ei să înţeleagă materia”, a scris profesorul, pe Facebook.

Imaginile au ajuns până la Microsoft, iar compania a promis că va dona şcolii mai multe computere.



