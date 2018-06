Povestea primului model cu sindromul Down care a participat la New York Fashion Week VIDEO

Visul australiancei Madeline Stuart a fost întotdeauna acela de a deveni model. Din păcate, sindromul Down de care suferă era o piedică în calea ei. Cu toate acestea, astăzi, tânăra în vârstă de 21 ani are aproape un milion de fani pe social media. De asemenea, a defilat pe unele dintre cele mai importante podiumuri din lume. Faceţi cunoştinţă cu Madeleine Stuart - primul supermodel din lume cu sindrom Down şi cu siguranţă o sursă de inspiraţie pentru noi toţi, scrie newsner.com.

Madeline Stuart a devenit primul model cu sindromul Down din lume care a participat la New York Fashion Week.

Madeleine a fost întotdeauna cea mai populară fată din şcoală. Era plăcută de toţi... citeste mai mult

