”A fost frumos. Am ţinut post de joi până sâmbătă noaptea, după ce am luat lumină. Am mâncat miel, borş de miel, miel la cuptor, drob, am ciocnit ouă roşii, am mâncat ouă roşii, cozonac. Am mâncat vreo patru-cinci ouă, dar am ciocnit mai multe”, a...

Mediafax, 10 Aprilie 2018