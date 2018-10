Selim Bengrida a bifat primul meci la profesionişti, la 38 de ani. Fundaşul central şi-a îndeplinit visul, reuşind ca partida de debut să aibă loc sub culorile clubului pe care îl susţine încă din copilărie, Grenoble. Meciul a fost încununat cu o victorie. Echipa sa s-a impus cu 2-1 în faţa lui Nancy, intrând astfel pe locul 5, ultimul care asigură barajul de promovare în Ligue 1.

”Am fost emoţionat înaintea meciului. Am lucrat din greu pentru debutul în fotbalul profesionist. Ştiam că Nancy e un adversar dificil, dar mă bucur că am câştigat şi că am intrat în primele 5”, a declarat fundaşul la... citeste mai mult