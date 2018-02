Povestea lui Bloomberg. Cum a ajuns sa aiba o avere de 50 de miliarde de dolari? In cadrul evenimentului 10000 Small Businesses Summit din Washington DC, organizat de Goldman Sachs in America, miliardarul Michael Bloomberg a dezvaluit povestea sa de viata, de la cum a obtinut primul client, pana la cum a ajuns sa detina un imperiu financiar, estimat astazi la 50 de miliarde de dolari.

Cine este Michael Rubens Bloomberg Magnat financiar, politician si filantrop american, Michael Rubens Bloomberg s-a nascut in 1942 in Boston, Statele Unite, intr-o familie de evrei, cu... citeste mai mult