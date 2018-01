Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, are un duhovnic cu un trecut incredibil.

Kovesi care este foarte rezervată atunci când vine vorba de viața personală, îl are ca duhovnic pe părintele Cirpian Grădinaru, care are o poveste de viață fabuloasă, scrie Libertatea..

Acesta a fost și călugăr la Mănăstirea Sihăstria, din Neamț, iar de câțiva ani slujește la o biserică din Capitală.

Părintele Ciprian Grădinaru, duhovnicul Laurei Codruța Kovesi, a fost comandant de tanc în tinerețe, pe vremea când făcea stagiul militar