O femeie din Marea Britanie a decis să fie mamă surogat pentru sora sa care dacă ar rămâne însărcinată și-ar pierde viața. Ebony Hunt este însărcinată în 26 de săptămâni cu copilul surorii sale mai mici, Lauren Hooper.

Lauren a fost devastată în momentul în care medicii i-au spus că are o gaură în inimă ce nu îi permite să rămână însărcinată. În caz contrar, atât ea cât și bebelușul nu ar supraviețui. Atunci sora sa, Ebony, a venit și a salvat situația, oferindu-se să îi poarte bebelușul, notează The Mirror.

„Nu cred că inima ta va face față. Consider că... citeste mai mult