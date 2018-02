Elizabeth Swaney a ajuns la Pyeongchang in delegatia Ungariei, fiind primul schior ce reprezinta tara vecina in proba de half-pipe. Mandria maghiarilor s-a transformat insa in rusine dupa ce au vazut-o pe Elizabeth in actiune, scrie Ziare.com.

Proba de schi liber half-pipe presupune ca sportivii sa sara peste cele doua margini ale pistei si sa efectueze diferite trucuri acrobatice in baza carora sunt punctati. Numai ca in calificarile probei de la Pyeongchang am avut parte de o Elizabeth Swaney care nu a facut altceva sa schieze linistita pana la final.

Britanicii de la The Independent au aflat povestea ei, care este cu adevarat fabuloasa.

