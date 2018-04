În Afganistan, presiunea asupra familiilor de a da naştere unor băieţi are rezultate cutremurătoare. Iar Sitara Wafadar este un astfel de exemplu.

Fata afgană trăiește deghizată într-un băiat de mai bine de un deceniu, forțată de părinții săi să fie „fiul” pe care aceștia nu l-au putut avea niciodată.

Tânăra mai are cinci surori și a acceptat să trăiască precum un bărbat, pentru a câștiga un ban în plus.

„Nu mă consider niciodată o fată”, spune fata care lucrează împreună cu tatăl ei la o fabrică de cărămidă, timp de șase zile pe săptămână.

Tatăl ei o consideră fiul său cel mare pe care niciodată nu l-a putut avea. Și din cauza... citeste mai mult