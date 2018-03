Megan Evans ducea o viata normala pana cand mama sa a descoperit un lucru neobisnuit intr-o fotografie. Femeia a analizat cu atentie fotografia si a decis sa mearga la doctor deoarece i se parea ca are un zambet neobisnuit.

Doctorul pediatru a descoperit ca fetita de 7 ani nu raspunde la anumiti stimuli si a decis sa o trimita la neurolog. Micuta a fost diagnosticata cu o tumora pe creier, de dimensiunea unei mandarine si a fost supusa urgent unei operatii.

Din pacate, in urma interventie, Megan a ramas fara vedere. Acum are 12 ani si... citeste mai mult