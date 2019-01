Lucian Silviu Tudor, tanar simplu din Braila, actualmente managerul companiei Global Dining Inc., o retea japoneza de restaurante din California care include și un local de lux din West Hollywood.

In martie 2017, Lucian Silviu Tudor a ajuns in Statele Unite. Inainte a petrecut 8 ani in Japonia unde a inceput sa munceasca la spalat de vase in restaurant, necunoscand bine limba. Dupa multa munca si ambitie a ajuns intr-o functie de conducere, devenind manager general la un restaurant fosrte prestigios. Descurcandu-se foarte bine, dupa aproape un an a fost avansat iarasi,... citeste mai mult

