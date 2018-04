”A fost frumos. Am ţinut post de joi până sâmbătă noaptea, după ce am luat lumină. Am mâncat miel, borş de miel, miel la cuptor, drob, am ciocnit ouă roşii, am mâncat ouă roşii, cozonac. Am mâncat vreo patru-cinci ouă, dar am ciocnit mai multe”, a spus Liviu Dragnea.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a explicat de ce a ales să meargă la Mănăstirea Sinaia de Paşte.

"Putea să fie orice alt loc. Acolo am fost cu copiii şi ne-am simţit foarte bine. Am vrut neaparat să merg la Mănăstirea Sinaia, este un loc pe care îl consider...

