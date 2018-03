Se pare ca este vorba de un om nascut cu malformatii folosit ca „actor” intr-un film bolnav regizat pentru a provoca panica in intreaga lume.

A functionat la vremea respectiva. Mai multi oameni din intreaga lume au anuntat ca au vazut scene socante cu asemenea oameni. Un miliardar elvetian aflat in expeditie in Brazilia chiar s-a laudat ca a prins unul si l-a omorat, dar nu a putut sa-l care cu el inapoi la civilizatie.

Revista olandeza Het Leven a publicat aceste imagini cu anuntul clar ca o creatura jumatate om jumatate maimuta a fost descoperita in jungla din... citeste mai mult

azi, 11:40 in Social, Vizualizari: 132 , Sursa: Realitatea in