Povestea copiatorului Xerox Il folosim in fiecare zi, practic nu concepem functionarea unui birou fara acest echipament. Copiatorul este prezent in orice sediu de firma, in orice spatiu de afaceri si va fi prezent bine-mersi mult timp de-acum inainte, chiar si atunci cand vom trece complet pe digital si vom trai in asa numita „societate paperless”. Dar cum s-a nascut aceasta inventie extraordinara?

Povestea marilor firme se naste adesea dintr-o intuitie. In cazul lui Xerox Corporation, sclipirea geniala i-a apartinut lui Joseph Wilson, care a inteles bataia lunga, revolutionara a unei inventii.

In 1945, el... citeste mai mult