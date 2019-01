Laura Jackson își dorește ca toate femeile să ajungă să se simtă bine în pielea lor așa cum sunt. Ea a început o campanie prin care să încurajeze toate persoanele de sex feminin să nu se mai epileze pentru că nu este o rușine să ai păr. Studenta de 21 de ani nu înțelege de ce mulți nu o acceptă așa cum e, mai ales de când nu se mai epilează.

”Mă simt eliberată și am mai multă încredere în mine. Unii oameni in jurul meu nu înțeleg de ce am ales să nu mă mai epilez. Am realizat că mai avem mult până să ne acceptăm așa cum suntem cu adevărat. Mi-aș dori ca femeile să se simtă bine în pielea lor așa cum sunt, frumoase și unice” a spus Laura.

