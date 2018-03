Unele bunici îşi petrec timpul în grădină, altele tricotând sau gătind cele mai bune plăcinte, dar Concha Garcia Zaera, o femeie de 87 de ani, are un hobby de-a dreptul neobişnuit printre persoanele de vârsta ei.

Aceasta desenează folosind Microsoft Paint. A descoperit programul după ce copiii ei i-au dat un computer şi de atunci nu se mai poate opri, scrie boredpanda.com.

„Soţul meu s-a îmbolnăvit şi a trebuit să am grijă de el, aşa că nu puteam ieşi prea des din casă. Prima dată am desenat o casă, a doua zi am adăugat un munte, pas cu pas am adăugat mai multe detalii, iar... citeste mai mult

