Vinul este un domeniu cu o îndelungată tradiţie, cu poveşti savuroase, cu afaceri care înfloresc sau eşuează, cu investitori deopotrivă români şi străini. Circa 250 de crame funcţionează acum în România, ţară aflată pe locul şase în topul european al producătorilor de vin şi pe locul 12 la nivel mondial.

2017 a fost un an bun pentru industria vinului, mărcile se întăresc de la an la an, dar există şi o întreagă paletă de minusuri – de la lipsa studiilor amănunţite şi până la nevoia acută a unei strategii de... citeste mai mult