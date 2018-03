Are 38 de ani. Locuieşte într-un soi de vizuină înfiorătoare. Iar fumul negru ce a cotropit pereţii şi tot ce se află între ei, i-a colorat bietului Iulian Neculai Zugravu, până şi pielea. Deşi are nume, acesta nu figurează într-un buletin sau certificat de naştere. Deşi locuieşte acolo de 38 de ani, de când a venit pe lume, nici un document nu-i atestă domiciliul în satul Clipiceşti, comuna Ţifeşti. De peste zece ani, sărmanului îi putrezesc la propriu, tălpile picioarelor însă, pentru că nu are nici măcar un amărât de ajutor social, nu se poate duce la medic fiindcă nu este asigurat medical. Acolo, la marginea unei uliţe din satul Clipiceşti, într-o magherniţă inumană,... citeste mai mult