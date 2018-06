Glen Oliver merge în fiecare dimineaţă la cafeneaua pe care o are în drumul său spre serviciu. Bărbatul plăteşte mereu o cafea în plus, pe care angajaţii localului să le-o ofere gratuit cuiva, pe parcursul zilei.

Într-o zi obişnuită, când citea ziarul local, Glen a dat peste un anunţ care îi era adresat. „Pentru necunoscutul care mi-a plătit cafeaua şi mi-a urat să am o zi minunată“, aşa începea anunţul.

„Vreau să ştii că prin gestul tău mic, dar foarte frumos, mi-ai salvat viaţa.

