Are 81 de ani şi până de curând a salvat vieţile a peste 2,4 milioane de copii. Sângele australianului James Harrison are anticorpi unici, utilizaţi pentru a dezvolta o injecţie numită Anti-D, care ajută la lupta împotriva bolii Rhesus. Aceasta apare atunci când sângele unei femei gravide începe efectiv să atace celulele sângelui copilului său nenăscut. În cele mai grave cazuri, poate provoca leziuni cerebrale sau moarta copilului. Aceste cazuri apar în situaţia în care o femeie însărcinată are grupa de sânge... citeste mai mult

