O strada pavată se termină la un magazin de pompe funebre. De aici încolo începe un drum pietruit. Am ajuns în comunitatea de romi din Mizil.

O fată în fustă de blugi şi cămaşă albă îşi şterge ochii de lacrimi cu un şeveţel de la prietena ei. O cheamă Adelina, are 24 de ani şi în această toamnă s-a înscris din nou la şcoală. A intrat în clasa a VI-a, iar acum viaţa ei se împarte între cursuri şi temele pentru acasă, munca cu ziua şi activismul pentru comunitatea de romi din Mizil. Din acest colţ de lume marginalizat face şi ea parte

„Este greu să o iei de la capăt. Acum... citeste mai mult

azi, 08:08 in Social, Vizualizari: 33 , Sursa: Adevarul in